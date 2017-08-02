Окупанти обшукали і викрали кримського татарина

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Середа, 2 серпня 2017, 11:55

У середу вранці поліція окупованого Криму прийшла з обшуком в будинок кримського татарина Куркчі Мамета, після чого його силоміць відвезли до відділку.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

"Сьогодні о шостій ранку відбувся обшук в будинку кримського татарина Куркчі Мамета в с. Учь-К'ую (Східне) Радянського району Криму. На даний момент співробітники місцевої поліції доставили його в РВВС", - написав він.

За словами Джеляла, як вдалося з'ясувати, Мамета затримали на 48 годин, про що повідомив "якийсь сімферопольський майор".

"На питання про причини затримання він відповів, що є якісь докази його причетності до якогось правопорушення. Рідним побачитися не дали і дозволили до п'ятої години принести йому речі", - додав він.

Українська правда

Теми: Крим кримські татари права людини
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