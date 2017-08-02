Крымчан просят сообщать, если их имущество присвоили оккупанты

Прокуратура Автономной Республики Крым просит сообщать факты умышленного повреждения, уничтожения, незаконного присвоения, растраты и завладения оккупационными властями Крыма частного и государственного имущества.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"В связи с этим, в случае имеющейся у вас информации о таких фактах или если ваше имущество было незаконно национализировано, захваченное имели место другие нарушения ваших имущественных прав, вы можете обращаться в прокуратуру АР Крым (г.. Киев, ул. Деловая, 24) по телефону (044) 569-73-57 или сообщать о таких фактах на электронный адрес: prok.ark@ark.gp.gov.ua", - говорится в сообщении.

Кроме того, в прокуратуре отмечают, что такие факты являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

"Прокуратура АР Крым принимать все возможные меры для защиты нарушенных прав граждан на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и привлечения к ответственности виновных лиц", - отмечает пресс-служба.

Известно, что по крайней мере некоторые квартиры украинских военных, вышедших из Крыма, были присвоены оккупационных властей