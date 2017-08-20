Во Франции при восхождении на Монблан погиб украинец

Во Франции при восхождении на гору Монблан погиб 42-летний альпинист из Украины.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что в пятницу, 18 августа, мужчина начал восхождение на гору, где его застигла буря. Около 22:00 по местному времени он сам подал спасателям сигнал о помощи. Однако они не смогли приступить к спасательной операции из-за непогоды.

В субботу утром, когда буря утихла, вертолет спасателей обнаружил тело мужчины.

Причиной смерти, вероятно, стало падение со скалы.