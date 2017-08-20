У Франції при сходженні на Монблан загинув українець

300 переглядів
Неділя, 20 серпня 2017, 05:17

У Франції при сходженні на гору Монблан загинув 42-річний альпініст з України.

Про це повідомляє Le Figaro.

Відзначається, що в п'ятницю, 18 серпня, чоловік почав сходження на гору, де його застала буря. Близько 22:00 за місцевим часом він сам подав рятувальникам сигнал про допомогу. Однак вони не змогли приступити до рятувальної операції через негоду.

В суботу вранці, коли буря вщухла, вертоліт рятувальників виявив тіло чоловіка.

Причиною смерті, ймовірно, стало падіння зі скелі.

Теми: Франція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Франції в місті Нім евакуювали вокзал через повідомлення про озброєну людину 20 серпня 2017, 01:10
62% французів незадоволені першими 100 днями президентства Макрона 16 серпня 2017, 20:20
У Франції авто протаранило майданчик піцерії: Загинула дівчинка, є поранені 14 серпня 2017, 23:26
powered by lun.ua
Головні новини
Доба в АТО: 30 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення
Бойовики обстріляли житловий сектор Зайцевого, згоріли будинки
У Криму окупанти випустили із СІЗО 76-річного пікетувальника
СММ ОБСЄ розмістила спостерігачів у Станиці Луганській
Усі новини
Місія – рятувати

Історії від зоозахисника до Дня безпритульних тварин

серіали

6-й епізод "Гри престолів" потрапив у мережу за 5 днів до прем'єри