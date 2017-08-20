Ирак начал наступление на Таль-Афар, который удерживают боевики ИГИЛ

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Воскресенье, 20 августа 2017, 07:46

Иракские силы безопасности в воскресенье начали наступление на город Таль-Афар, который находится под контролем террористов ИГИЛ.

Об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, передает Reuters.

Силы Ирака с воздуха поддерживает международная коалиция во главе с США.

"Вы либо сдаетесь, либо умрете", - сказал аль-Абади, обращаясь к боевикам.

По сообщениям США и иракских военных командиров, в городе осталось около 2000 террористов.

Таль-Афар находится примерно в 80 км к западу от Мосула.

Темы: Ирак
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