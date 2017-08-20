В Житомирской области у границы с Беларусью загорелись 120 га заповедника

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Воскресенье, 20 августа 2017, 22:28

В Житомирской области возле с.Майдан произошел лесной пожар на площади 120 га на территории Полесского природного заповедника.

Об этом вечером 20 августа сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступила в спасательные службы около 15:00, около 17:00 из-за скорости распространения пожара в связи с сильными порывами ветра она была классифицирована как чрезвычайная ситуация.

"По состоянию на 19:00 площадь низового пожара составила 120 га общей и 2 га верховой. Скорость ветра достигает 15-20 м/с. Расстояние до границы с Беларусью составляет 1-1,5 км. В настоящее время распространение огня остановлено", - сообщили в ГосЧС.

 

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествие Беларусь Житомир
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