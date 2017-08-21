Хроника 21 августа. Регионалы объединяются с бютовцами, а Ющенко дарит медали олигархам и поварам

Найцікавіше: 2006. Від Ахметова до водія – УП дослідила, кого нагороджує Ющенко 2008. Тимошенко – найбільш впливова людина в Україні 2009. Партія регіонів та БЮТ голосують разом, щоб подолати вето Ющенка 2013. Курченко добре платить

2001, вівторок

Цей день проголошено траурним у зв'язку з аварією, що сталася 19 серпня у Донецьку на шахті імені Засядька. Вибух газоповітряної суміші в поєднанні з вугільним пилом забрав життя 55 гірників.

2002, середа

КПУ оголосила, що теж візьме участь в акціях громадянської непокори, що плануються восени. Першим про участь в них заявив БЮТ. "Наша Україна" та СПУ ще не визначились щодо акцій та гасел, що мають в них лунати.

2003, четвер

Лідери Компартії Петро Симоненко та Соцпартії Олександр Мороз обговорили з главою Адміністрації президента Віктором Медведчуком ключову новацію законопроекту про вибори, яка передбачає обрання президента в парламенті. Симоненко з цією нормою погодився, а Мороз назвав її дискусійною.

А лідер "Нашої України" Віктор Ющенко побоюється, що ініційовані владою зміни призведуть до того, що президента "обиратиме у парламенті підневільна недемократична більшість".

2004, субота

У житомирському штабі Віктора Ющенка розповідають про жахливу подію. Один з агітаторів Ющенка, батько п'ятьох дітей, прийшов під приміщення районної прокуратури із каністрою в руці, облився бензином і вчинив акт самоспалення.

На цей акт відчаю, розповідають у штабі, селянина підштовхнуло те, що голова РДА пообіцяв йому дати комбайн для обмолоту збіжжя після того, як він припинить збирати підписи і агітувати за Ющенка.

2005, неділя

Холдингова компанія з Австрії Raiffeisen International Bank-Holding AG купила 93,5% акцій банку "Аваль". "Україна – один із найважливіших для нас ринків. Завдяки цьому придбанню, Райффайзен стає номером 1 у країні", – пояснив голова правління Raiffeisen International Герберт Степич.

2006, понеділок

УП дослідила, кому напередодні Дня незалежності дісталися державні нагороди від президента Віктора Ющенка. Окрім відомих прізвищ, як-от Рінат Ахметов (орден "За заслуги" І ступеня), або Ігор Коломойський (орден "За заслуги" ІІІ ступеня) є й зовсім невідомі особи. Наприклад, медалі "За працю та звитягу" з легкої руки Ющенка отримали водії та кухарі футбольного клубу "Динамо" (Київ).

2007, вівторок

"Я хочу сказати Віктору Федоровичу і Рінату Леонідовичу, якщо вони мене чують, що я не Ющенко, я їм амністії підписувати не буду". Лідер БЮТ Юлія Тимошенко почала передвиборчий тур з рідного Дніпропетровську (нині – Дніпро).

2008, четвер

– Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко – найбільш впливова людина в Україні, за версією журналу "Кореспондент". На другому місці – власник СКМ Рінат Ахметов. Президент Віктор Ющенко опинився на третій сходинці.

– СБУ буде перевіряти документи, що надійшли з Секретаріату президента, щодо діяльності Кабміну. У Ющенка стверджують, що уряд працює на шкоду національним інтересам держави, а Тимошенко співпрацює з Росією з метою її підтримки на наступних президентських виборах.

2009, п'ятниця

Партія регіонів та БЮТ об'єднали зусилля, щоб подолати вето президента Ющенка на два закони. За перший – про фінансування Євро-2012 за рахунок коштів Нацбанку – проголосували 384 депутати. Мова йде про 10 мільярдів гривень. Комуністи були впевнені, що це витягування грошей на вибори, але все одно закон підтримали. Другий закон – про вибори президента – підтримали 325 депутатів. Він скорочує термін виборчих перегонів до 90 днів, підвищує заставу для кандидатів у президенти та передбачає низку інших змін.

Раніше в Секретаріаті обіцяли, що у разі подолання вето, Ющенко звернеться до Конституційного суду.

2012, вівторок

– Херсонська та Миколаївська міськради надали російській мові статусу регіональної. В Миколаєві не обійшлося без сутичок між прихильниками російської мови та супротивниками закону Ківалова-Колесніченка. Хтось кинув у натовп димову шашку.

– В Україні вирішується доля Адама Осмаєва, якого в Росії підозрюють в організації замаху на Путіна. Осмаєва затримали в Одесі. Суд дозволив його екстрадицію в РФ. Але Європейський суд з прав людини рекомендував не видавати його, після чого Україна вирішила призупинити екстрадицію. Осмаєв попросив притулку в Україні.

Осмаєв вийде на волю у 2014 році. У 2015-му він очолить добровольчий батальйон імені Джохара Дудаєва, який бореться на Сході країни проти російської агресії.

2013, середа

– "Він добре платить". Колишній голова правління "Укрсоцбанку" Борис Тимонькін розповідає про умови роботи в СЄПЕК Сергія Курченка.

– У тому, що Росія веде проти українських імпортерів митну війну, прем'єр Микола Азаров звинуватив самих українських бізнесменів. За його словами, українські підприємства самі не відреагували на попередження російської митниці про можливі зміни режиму, тож 14 серпня Митна служба РФ і заблокувала поставку всіх українських товарів.

– Компанія "Енергоінвест Холдинг" бізнесмена Ігоря Гуменюка купила контрольний пакет акцій "Донбасенерго".

– На Львівській площі у Києві невідомі вивісили кількаметровий банер з "простреленим" президентом Віктором Януковичем. "Народ зможе", – написано на банері.

У січні 2013 за подібний малюнок двох громадських активістів засудили до року колонії.

2014, четвер

– П'ять українських військових загинули і 21 отримав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Нацгвардія направила на допомогу українським військовим в Іловайську підкріплення і важку військову техніку, доповідають у прес-службі. У місті точаться запеклі бої. Терористи намагаються повернути втрачену під натиском українських військ територію.

– Наступного тижня почнеться робота над розпродажем активів президента Петра Порошенка, обіцяє виконавчий директор інвестиційної компанії Rothschild Джованні Сальветті.

2015, п'ятниця

– Міліція розповіла про затримання у Києві 85 футбольних вболівальників. Після матчу луганської "Зорі" і варшавської "Легії" у місті сталися сутички між фанатами. В результаті однієї з них навіть травмували нардепа Андрія Антонищака.

– "Іловайськ був спробою реваншу МВС після того, як вони не втримали Ясинувату. […] Здавши Ясинувату, вони мали взяти Іловайськ". Керівник Генштабу Віктор Муженко розповідає в інтерв'ю про Іловайську трагедію.

2016, неділя

У Криму різко погіршився стан здоров'я заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. У травні ФСБ Росії порушила проти Умерова кримінальну справу за нібито заклик до дій, які загрожують територіальній цілісності РФ. У серпні нелегітимний суд Криму відправив Умерова на примусову психіатричну експертизу. Правозахисники заявили, що Росія починає використовувати в Криму каральну психіатрію.

Рустем Халілов, для УП