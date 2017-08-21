США и Южная Корея начали учения на фоне противостояния с КНДР

Военные Южной Кореи и США начали учения на фоне повышенной напряженности в отношениях с КНДР.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Президент Южной Кореи Мун Дже-ын заявил, что учения Ulchi Freedom Guardian носят полностью оборонительный характер и не имеют цели увеличить напряженность на полуострове.

"У нас нет никакого намерения усилить военную напряженность на Корейском полуострове, поскольку эти учения проводятся ежегодно и носят оборонительный характер", - сказал Мун.

Кроме того, он предостерег КНДР от провокаций, которые могли бы ухудшить ситуацию на полуострове.

Совместные американо-южнокорейские учения будут продолжаться до 31 августа, предполагается применение компьютерного моделирования, предназначенного для подготовки к войне с Северной Кореей, способной нанести ядерный удар.

Соединенные Штаты также называют обучение "оборонительными по своему характеру", в государственных СМИ КНДР заявляют в свою очередь, что это "обманчивая маска".

Северная Корея рассматривает обучение как подготовку к вторжению.