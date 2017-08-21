Полиция идентифицировала личность исполнителя теракта в Барселоне

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Понедельник, 21 августа 2017, 11:18

Полиция Каталонии идентифицировала водителя микроавтобуса, что 17 августа совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны.

Об этом полиция Каталонии сообщила в Твиттере, передает Европейская правда.

"Идентифицирован водитель микроавтобуса, который совершил теракт в Барселоне", - говорится в сообщении.

Глава МВД Каталонии Хоаким Форн в понедельник заявил, что водителем микроавтобуса и исполнителем теракта в Барселоне 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, сообщает El Mundo.

Полиция уже несколько дней разыскивает Абуякуба, он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов до сих пор остается на свободе. По словам Форна, у полиции нет оснований полагать, что подозреваемый выехал за пределы Каталонии, однако полиция координирует свою деятельность с коллегами из других европейских стран.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек, более 130 получили ранения.

Полиция установила причастность к теракту исламистской ячейки из 12 человек. Сейчас они либо арестованы, либо погибли. Только Юнес Абуякуб остается на свободе.

Подробнее о последних испанских терактах можно почитать в статье "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне" лоукост-террора "на испанских курортах".

Темы: Испания теракт
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