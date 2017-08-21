Зампрокурора Донецкой области оспаривает результат проверки НАПК

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Понедельник, 21 августа 2017, 11:40

Заместитель прокурора Донецкой области Григорий Коршун просит суд признать незаконными и отменить результаты проверки Национальным агентством по предотвращению коррупции его электронной декларации за 2015 год.

Об этом говорится в материалах суда, передают 21 августа "Українські новини".

Также Коршун просил суд остановить выполнение обжалуемого решения НАПК на время рассмотрения иска, однако суд отказал ему в этом.

Согласно решению агентства от 14 июля установлено, что Коршун подал недостоверные данные, которые отличаются от достоверных на сумму, меньшую 250 прожиточных минимумов (421 тысяча гривен).

В связи с этим отсутствуют основания для привлечения его к ответственности, однако Коршун обязан был до 15 августа подать исправленную декларацию.

Зампрокурора не указал в своей декларации сведения о жилом доме площадью 49,9 кв. м в Донецкой области, который принадлежит его жене.

Также он не задекларировал 7,8 тыс. гривен своей пенсии и 3,3 тыс. гривен стипендии дочери.

Темы: НАПК прокуратура декларации
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