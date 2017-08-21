ГПУ расследует подделку письма за подписью нового главы УЗ

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Понедельник, 21 августа 2017, 12:01
www.kmu.gov.ua

Генпрокуратура расследует подделку письма за подписью вр.и.о. главы ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова о выдаче своему советнику польской визы.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева от 16 августа.

Согласно ему, Главное следственное управление Генпрокуратуры с 14 марта ведет расследование по факту служебного подлога должностными лицами Министерства инфраструктуры официальных документов.

Досудебным расследованием установлено, что 17 февраля в посольство Польши за подписью тогда еще первого замминистра инфраструктуры Кравцова отправлено письмо с просьбой рассмотреть возможность открытия его советнику многократной визы сроком на 5 лет.

В указанном письме говорилось, что въездная виза ему необходима в связи с включением в состав украинской делегации для участия в заседании рабочей группы Via Carpatia как советника Кравцова на общественных началах, а длительный срок действия визы определяется постоянным участием этого лица в указанной рабочей группе.

При этом в официальном ответе Мининфраструктуры указано, что данное лицо среди советников на общественных началах руководства Мининфраструктуры не значится.

Кроме того, министерством не утвержден ни один документ о делегировании указанного лица для участия в заседании рабочей группы Via Carpatia, а первый заместитель министра инфраструктуры Кравцов не согласовывал с министром Владимиром Омеляном соответствующей инициативы.

В ходе предварительного расследования 5 мая назначена почерковедческая экспертиза с целью установления лица, поставившего подпись в указанном письме Кравцова.

Суд разрешил Генпрокуратуре изъять данное письмо для исследования.

Как сообщалось, 9 августа Кабмин уволил по собственному желанию председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, назначив вместо него временно исполняющим обязанности первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Темы: Мининфраструктуры Укрзализныця Генпрокуратура криминал
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