США приостанавливают выдачу неиммиграциних виз в России

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Понедельник, 21 августа 2017, 12:23

Соединенные Штаты приостановят процедуру выдачи неиммиграционных виз в России с 23 августа.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства США в России в понедельник, передает Европейская правда.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет прекращена", - говорится в сообщении.

1 сентября 2017 эту процедуру будет восстановлено в Москве, проинформировали в диппредставительстве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена ​​на неопределенный срок.

Ранее назначенные собеседования будут отменены. Те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование.

В посольстве США отметили, что решение российской стороны сократить численность сотрудников дипмиссии США в Российской Федерации ставит под сомнение серьезность стремление России к улучшению двусторонних отношений.

Напомним, Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек. Будет покращено 755 сотрудников дипмиссии США.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

Темы: США Росcия
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