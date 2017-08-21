Чиновников Минюста балуют миллионными премиями

Всего за два месяца 2017 года восемь чиновников Министерства юстиции Украины получили вознаграждений на более чем 23 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на информацию, полученную от Минюста в ответ на запрос относительно доходов одного из сотрудников министерства.

"Что касается сообщения о существенных изменениях в имущественном положении, отмечаем, что информация, поданная заместителем директора департамента - начальником отдела принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Минюста Ириной Ярушевской, соответствует действительности", – отметили в ведомстве.

По его данным, Ярушевская за июнь получила зарплату вместе с вознаграждением в размере 1,815 млн грн. Кроме нее, еще семеро сотрудников получили денежные выплаты, которые превышали 1 млн грн. Больше всех из этого списка получил главный госисполнитель отдела принудительного исполнения решений департамента госисполнительной службы Минюста Иван Нещадим – почти 8,9 миллиона гривен.