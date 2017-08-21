СНБО возьмется за проблемы крымчан – Джемилев

Совет нацбезопасности и обороны Украины вскоре рассмотрит ситуацию в приграничных с аннексированным Крымом районах Херсонщины и имеющиеся проблемы жителей полуострова.



Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев на пресс-конференции в Херсонской облгосадминистрации, передает "Укринформ".



"Мы здесь рассматривали вопрос получения образования нашими соотечественниками, которые сейчас находятся в условиях оккупации, ситуацию перемещенных лиц, вынужденных после оккупации покинуть полуостров, а также ситуацию в приграничных районах. Эта поездка была инициирована нами, но она согласована как с президентом страны, так и с Советом национальной безопасности и обороны", – сказал он.



"По результатам проведенных встреч, полученной информации, мы подготовим аналитическую справку, которая будет рассмотрена Советом национальной безопасности и обороны в ближайшие дни, и будут приняты соответствующие решения", – рассказал Джемилев.



По его словам, была получена негативная информация о явлениях, случающихся в приграничных с Крымом районах, а также о решении проблем крымчан.



"Особенно в сфере, скажем, выдачи паспортов. Здесь явны элементы коррупции, а также беззакония в отношении этих лиц (жителей Крыма – ред.)", – уточнил Джемилев.