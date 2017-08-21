Порошенко сделал Куця главным по СБУ на свободном Донбассе

Президент назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.



Соответствующий указ Петра Порошенко от 21 августа обнародован на сайте главы государства.

Другим указом от 19 августа президент внес позицию "начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях" в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.



Ранее Александр Иванович Куць возглавлял управление СБУ в Донецкой области. Под люстрацию он не попал.

На луганское управление СБУ 25 марта 2015 года был поставлен Олег Козловский.