К Сущенко в России пустили жену и дочь
Украинского журналиста Романа Сущенко, которого российские власти удерживают в изоляторе ФСБ в Москве, посетили его супруга Анжелика и дочь Юлия.
Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Faceook 21 августа.
"Сегодня у моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко, в Лефортово на свидании побывали жена и дочь", – написал он.
Как известно, в прошлом году в Москве задержали французского корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко, обвинив его в шпионаже.
Журналист прибыл тогда в Россию по личным вопросам.
Украина опровергла, что он работал на Министерство обороны, однако Россия продолжает удерживать Сущенко, несмотря на призывы журналистского сообщества отпустить его. .
Сущенко внесли в список по обмену заложников.
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