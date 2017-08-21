К Сущенко в России пустили жену и дочь

Украинского журналиста Романа Сущенко, которого российские власти удерживают в изоляторе ФСБ в Москве, посетили его супруга Анжелика и дочь Юлия.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Faceook 21 августа.

"Сегодня у моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко, в Лефортово на свидании побывали жена и дочь", – написал он.

Как известно, в прошлом году в Москве задержали французского корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко, обвинив его в шпионаже.

Журналист прибыл тогда в Россию по личным вопросам.

Украина опровергла, что он работал на Министерство обороны, однако Россия продолжает удерживать Сущенко, несмотря на призывы журналистского сообщества отпустить его. .

Сущенко внесли в список по обмену заложников.