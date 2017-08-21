До Сущенка в Росії пустили дружину й доньку
Українського журналіста Романа Сущенка, якого російська влада утримує в ізоляторі ФСБ в Москві, відвідали його дружина Анжеліка й донька Юлія.
Про це повідомив адвокат Марк Фейгін у Faceook 21 серпня.
"Сьогодні у мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка, в Лефортово на побаченні побували дружина й донька", – написав він.
Як відомо, минулого року в Москві затримали французького кореспондента українського інформагентства "Укрінформ" Романа Сущенка, звинувативши його в шпигунстві.
Журналіст прибув тоді в Росію в особистих справах.
Україна спростувала, що він працював на Міністерство оборони, проте Росія продовжує утримувати Сущенка, незважаючи на заклики журналістської спільноти відпустити його.
Сущенка внесли до списку щодо обміну заручників.
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