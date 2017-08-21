До Сущенка в Росії пустили дружину й доньку

Українського журналіста Романа Сущенка, якого російська влада утримує в ізоляторі ФСБ в Москві, відвідали його дружина Анжеліка й донька Юлія.



Про це повідомив адвокат Марк Фейгін у Faceook 21 серпня.



"Сьогодні у мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка, в Лефортово на побаченні побували дружина й донька", – написав він.

Як відомо, минулого року в Москві затримали французького кореспондента українського інформагентства "Укрінформ" Романа Сущенка, звинувативши його в шпигунстві.



Журналіст прибув тоді в Росію в особистих справах.



Україна спростувала, що він працював на Міністерство оборони, проте Росія продовжує утримувати Сущенка, незважаючи на заклики журналістської спільноти відпустити його.



Сущенка внесли до списку щодо обміну заручників.