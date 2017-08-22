Под Киевом обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

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Вторник, 22 августа 2017, 00:42

Под Киевом в Барышевском районе обнаружен склад с боеприпасами и оружием.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"21 августа прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области при осуществлении досудебного расследования вблизи одного из сел Барышевского района на территории нежилых помещений обнаружено и изъято оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Бориспольской местной прокуратурой начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается и находится на контроле местной прокуратуры.

Темы: оружие прокуратура
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