КНДР пригрозила Южной Корее и США безжалостным возмездием
США и Южная Корея не смогут избежать "безжалостного возмездия" за их совместные военные учения.
Об этом заявили в штабе армии КНДР, передает агентство Kyodo.
"Им не избежать безжалостного возмездия и наказания", - заявили военные Северной Кореи.
Совместные военные учения Южной Кореи и США начались в понедельник, 21 августа. Их решено было провести из-за повышенной напряженности в отношениях с КНДР.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что учения носят исключительно оборонительный характер и не имеют цели увеличить напряженность на полуострове.
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