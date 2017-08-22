Украину будет поливать грозами

723 просмотра
Вторник, 22 августа 2017, 08:28

22 августа в Украине грозы, в северных и центральных областях местами сильные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, сильные дожди возможны в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Погода 22 августа
Погода 22 августа

Шквалы ветра местами будут достигать 17-22 м / с; на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м / с.

По предварительному прогнозу, в среду, 23 августа, грозы затянут подавляющее большинство территории Украины, исключение составят Закарпатье, Сумская и южные области.

Прогноз на 23 августа
Прогноз на 23 августа

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Атмосферный фронт несет в Украину дожди и прохладу 21 августа 2017, 09:00
В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности 20 августа 2017, 18:28
Из-за непогоды в Крыму пострадали 80 га виноградников "Массандры" 19 августа 2017, 22:48
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: 30 обстрелов, погиб один украинский военный
В Италии произошло землетрясение, есть жертвы
В Жованке под обстрел попал Штаб гумпомощи, сгорели 9 зданий
Главные новости дня
Все новости
ВИДЕО

Здесь правят бабушки. Зачем ресторан нанял шеф-поварами женщин за 50

рейтинг

Киев попал в десятку худших для жизни городов по версии The Economist