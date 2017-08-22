Украину будет поливать грозами
22 августа в Украине грозы, в северных и центральных областях местами сильные дожди.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В частности, сильные дожди возможны в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.
Шквалы ветра местами будут достигать 17-22 м / с; на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м / с.
По предварительному прогнозу, в среду, 23 августа, грозы затянут подавляющее большинство территории Украины, исключение составят Закарпатье, Сумская и южные области.
Алена Рощенко, УП
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