НАПК решило полностью проверить еще 16 чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции решило полностью проверить 16 деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 - 2016 годы.



Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.



Так, проверят декларации посла Украины в Иране Сергея Бурдиляка, мэра Белгород-Днестровская Аллу Гинак, старшего следователя по особо важным делам третьего отдела уголовных производств следственного управления финансовых расследований ООП ДФС Андрея Кислюка.



В списке также:



Александр Ляшенко, заместитель начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений оперативного управления Киевской ОГНИ г. Харькова ГУ ДФС в Харьковской области.



Виктор Купченко, председатель Николаевского районного совета Одесской области.



Николай Лушпиенко, начальник ГУНП в Сумской области.



Сергей Мельничук, народный депутат Украины.



Юлия Никифорец, следственная Шевченковского ОП ЧВП ГУ ЧП в Черновицкой области.



Елена Патока, начальник отдела по вопросам бухгалтерского учета и отчетности исполнительного аппарата Бородянского поселкового совета.



Олег Першин, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.



Татьяна Сазонова, директор по финансовым вопросам ГП "Прозрачно".



Игорь Смолянский, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов и коммунальных предприятий Генического городского совета.



Павел Ткачук, начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.



Вадим Чуйков, прокурор прокуратуры Киевской области.



Инна Якушко, начальник управления аудита в сфере материального производства ГУ ДФС в г. Киеве.



Алексей Яценко, судья Цюрупинского районного суда Херсонской области.



Как известно, по состоянию на август НАПК проводит детальную проверку 265 деклараций чиновников.

Украинская правда