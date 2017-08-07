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НАЗК перевіряє 265 декларацій чиновників

Понеділок, 7 серпня 2017, 10:38

Національне агентство з питань запобігання корупції станом на серпень розглянуло інформацію з 376 звернень.

Про це йдеться у повідомленні відомства у понеділок.

Вказується, що НАЗК прийняло рішення про проведення повної перевірки декларації особи щодо 220-ти суб’єктів декларування та поданих ними 265-ти декларацій за 2015, 2016 роки.

"Також за результатами розгляду інформації в зверненнях, під час засідань прийняті рішення про відмову у проведенні повної перевірки щодо 156-ти суб’єктів декларування", - повідомили у НАЗК.

Як відомо, 1 серпня НАЗК відмовила у повній перевірці 19 е-декларацій за 2015-2016 роки осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

Українська правда

Теми: НАЗКдекларації
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