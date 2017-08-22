От Минстеця "откололись" информационные войска

Интернет-проект "Информационные войска Украины", который был создан при Министерстве информационной политики Украины, с 1 августа года начал функционирование как самостоятельный.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИП.

Координатор проекта "Информационные войска Украины" Святослав Батов заявил, что волонтеры готовы и в дальнейшем, в качестве волонтерского проекта, помогать государственным структурам, "отстаивая информационный суверенитет Украины в социальных сетях, и в Интернете в целом".

Как известно, интернет-проект "Информационные войска Украины" был начат 23 февраля 2015.

Украинская правда