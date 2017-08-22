Минобразования Грузии оправдалось за поездку школьников в Артек

Министерство образования Грузии прокомментировало факт отправки шести учеников одной из школ Грузии в международный детский центр "Артек", расположенный в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает местное издание "Грузия Online".

"Позиция нашей власти твердая, и мы осуждаем аннексию Крыма Россией и еще раз фиксируем нашу твердую позицию в отношении территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении минобразования.

Кроме того, в Грузии отмечают, что разберутся, было ли это индивидуальное решение одного учителя, или целенаправленное действие.

"Призываем администрацию и преподавателей всех школ получить больше информации и делать осознанный выбор", - добавили в министерстве образования Грузии.

Ранее Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина сообщил на своем сайте об открытии профильной смены по русскому языку для иностранных школьников в международном детском центре "Артек", расположенном в оккупированном Россией Крыму.

Отмечается, что смена проходит при поддержке Министрерства образования и науки РФ и участии почти 170 школьников из 18 стран мира.