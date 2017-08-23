Суд отменил приговор иностранному наемнику "ДНР" из-за нарушения его прав

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Среда, 23 августа 2017, 06:03

Апелляционный суд Киева отменил приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Маркусу Лусваргхи, который принимал участие в боевых действиях в зоне АТО в составе террористической группировки "ДНР", из-за нарушения его прав в ходе досудебного следствия и рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, пишет ZN.ua.

Такое решение было принято из-за нарушения принципа подследственности при рассмотрении дела бразильца. Согласно решению Апелляционного суда, дело было передано павлогорадским городским судом Днепропетровской области в Печерский суд Киева без соответствующих оснований.

Коллегия судей также установила, что суд первой инстанции нарушил право обвиняемого на защиту.

"Обвиняемый, не понимая объема своих прав, согласился на проведение судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 349 УПК Украины, чем сузил свои права", - пояснили в суде.

Кроме того, Лусваргхи заявил о применении к нему во время следствия физического насилия. В апелляционном суде сочли это доказательством несправедливости обвинительного приговора, в основу которого положены показания, полученные под пытками.

В апелляционном суде заявили, что согласно практике ЕСПЧ при отсутствии убедительных объяснений со стороны правоохранительных органов о причинах возникновения телесных повреждений у лиц, находящихся под стражей и позже сделали заявления о применении к ним пыток, национальные суды должны делать выводы о нарушениях прав человека в связи с незаконными методами ведения следствия.

"Кроме того, такие факты свидетельствуют о несправедливости уголовного производства в целом, в частности обвинительного приговора, в основу которого положены показания, полученные с такими нарушениями", - говорится в сообщении.

Одновременно суд апелляционной инстанции, учитывая тяжесть и общественную опасность криминальных правонарушений, в которых обвиняется Лусваргхи, назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции и продолжил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября 2017 года.

Напомним, в октябре 2016 сотрудники СБУ задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина Бразилии. Следствие установило, что иностранец с сентября 2014 по май 2015 находился в рядах батальона "Викинг" 1-й бригады террористической группировки "ДНР".

В январе 2017 года наемника приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: суд "ДНР"
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