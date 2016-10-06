Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Борисполі" затримали бразилійця, який воював на боці "ДНР"

Четвер, 6 жовтня 2016, 20:57

В аеропорту "Бориспіль" вранці затримали громадянина Бразилії, який брав участь у бойових діях проти військових України на боці терористичної організації "ДНР", а також займався вербуванням найманців для терористів.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Згідно з інформацією, з вересня 2014 року по травень 2015 року іноземець перебував у складі 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР".

За даними правоохоронців, затриманий виконував функції керуючого ротою, є інструктором та розвідником.

Окрім того, він брав участь у бойових діях у районі сіл Вергулівка, Первомайське, Горлівки, Старобешеве, боях під Дебальцево, Донецьким Аеропортом.

Затриманий також виконував роль інструктора батальйону "Призрак" у районі м. Алчевська.

"Формував з іноземців, переважно бразильців, батарею 120 мм мінометів 1-го батальйону 1-ї бригади НЗФ "ДНР". Здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції Збройних сил України та коректував артилерійський вогонь по українських позиціях", - розповіли у прокуратурі.

4 жовтня прокуратура міста Києва отримала дозвіл на його затримання задля доставки до суду для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Вербувальника затримали в аеропорту одразу після його прибуття в Україну з Бразилії Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України. Наразі із підозрюваним проводяться слідчі дії", - зазначається у повідомленні.

Українська правда

Теми: ДНРБразиліяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
Усі новини...
Реклама: