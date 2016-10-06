У "Борисполі" затримали бразилійця, який воював на боці "ДНР"

В аеропорту "Бориспіль" вранці затримали громадянина Бразилії, який брав участь у бойових діях проти військових України на боці терористичної організації "ДНР", а також займався вербуванням найманців для терористів.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Згідно з інформацією, з вересня 2014 року по травень 2015 року іноземець перебував у складі 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР".

За даними правоохоронців, затриманий виконував функції керуючого ротою, є інструктором та розвідником.

Окрім того, він брав участь у бойових діях у районі сіл Вергулівка, Первомайське, Горлівки, Старобешеве, боях під Дебальцево, Донецьким Аеропортом.

Затриманий також виконував роль інструктора батальйону "Призрак" у районі м. Алчевська.

"Формував з іноземців, переважно бразильців, батарею 120 мм мінометів 1-го батальйону 1-ї бригади НЗФ "ДНР". Здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції Збройних сил України та коректував артилерійський вогонь по українських позиціях", - розповіли у прокуратурі.

4 жовтня прокуратура міста Києва отримала дозвіл на його затримання задля доставки до суду для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Вербувальника затримали в аеропорту одразу після його прибуття в Україну з Бразилії Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України. Наразі із підозрюваним проводяться слідчі дії", - зазначається у повідомленні.

Українська правда