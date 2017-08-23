Насалик обжаловал арест своего имущества

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Среда, 23 августа 2017, 11:39

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обжаловал в киевском суде арест своих квартиры и дома.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда Киева.

По ее данным, соответствующая апелляционная жалоба была подана в Печерский районный суд столицы 21 августа.

При этом в Апелляционный суд Киева жалоба состоянию на среду не поступала. В связи с этим дата рассмотрения апелляции еще не определена.

Как сообщалось, Печерский суд арестовал квартиру и жилой дом Насалика по требованию бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского.

Дыминский подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика. Арест - это обеспечение его иска.

Темы: арест суд Минтопэнерго
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