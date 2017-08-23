Насалик оскаржив арешт свого майна

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Середа, 23 серпня 2017, 11:39

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик оскаржив у київському суді арешт своїх квартири й будинку.

Про це пишуть "Українські новини" із посиланням на прес-службу Апеляційного суду Києва.

За її даними, відповідна апеляційна скарга була подана до Печерського районного суд столиці 21 серпня.

При цьому в Апеляційний суд Києва скарга станом на середу не надходила. У зв'язку із цим дата розгляду апеляції ще не визначена.

Як повідомлялося, Печерський суд заарештував квартиру і житловий будинок Насалика за клопотанням бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського.

Димінський подав до суду позов про стягнення заборгованості з Насалика. Арешт – це забезпечення його позову.

Теми: арешт суд Мінпаливенерго
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