В Днипре старший следователь полиции задержан на взятке

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Четверг, 24 августа 2017, 03:26

В Днипре СБУ задержала на взятке в 10 тысяч долларов старшего следователя областного управления полиции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал десять тысяч долларов США от частного предпринимателя, которого искусственно обвинил в нарушениях налогового законодательства", - говорится в сообщении.

 Оперативники СБУ задержали старшего следователя в одном из спальных районов Днипра после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Темы: взятка
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