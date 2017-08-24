У Дніпрі старший слідчий поліції затриманий на хабарі

У Дніпрі СБУ затримала на хабарі в 10 тисяч доларів старшого слідчого обласного управління поліції.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що старший лейтенант поліції вимагав десять тисяч доларів США від приватного підприємця, якого штучно звинуватив у порушеннях податкового законодавства", - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ затримали старшого слідчого в одному зі спальних районів Дніпра після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.