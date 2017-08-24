В Нидерландах отменили рок-концерт из-за угрозы теракта

153 просмотра
Четверг, 24 августа 2017, 10:16

В нидерландском Роттердаме вечером 23 августа отменили концерт американской группы Allah-Las-из-за риска теракта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Рядом с концертной площадкой, где должен был состояться концерт, полиция обнаружила микроавтобус с испанскими номерами, в которых нашли газовые баллоны.

Концерт был отменен после того, как испанская полиция сообщила нидерландским коллегам о потенциальной угрозе атаки.

Мэр Роттердама на пресс-конференции заявил, пока нет данных о том, связаны ли между собой предупреждение испанских правоохранителей и микроавтобус.

Нидерландская полиция допросила задержанного испанца. Источники в органах правосудия сообщили Reuters, что инцидент с микроавтобусом в Роттердаме не связан с прошедшими на прошлой неделе терактами в Испании.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.

Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.

Европейская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Нацбанк существенно снизил официальную гривну
Полиция: Убитый в центре Киева мужчина был иностранцем
СМИ: Трамп выражал недовольство новыми санкциями США против РФ
В центре Киева неизвестные расстреляли мужчину
Все новости
Крыши Киева

Лучшие руфтопы и места для вечеринок

здоровье

13 причин, почему отекают ваши ноги