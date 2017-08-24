У главы МИД Германии требуют разъяснений относительно ужина с Путиным

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Четверг, 24 августа 2017, 12:12

Партия "Союз-90" / "Зеленые" призвала главу МИД Германии Зигмара Габриэля до сентябрьских выборов дать разъяснения относительно его ужина с президентом России Владимиром Путиным и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером, который состоялся 2 июня в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Глава МИД должен развеять подозрения в том, что Шредер пытается использовать его для продвижения интересов Путина и "Роснефти". Это стало бы неслыханным афронтом для Евросоюза и серьезной проблемой для Германии", - заявила сопредседатель фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Геринг-Еккардт.

"Это отнюдь не частное дело, когда Шредер, будучи лоббистом "Газпрома" и кандидатом в члены наблюдательного совета "Роснефти", организует многочасовую встречу Габриэля с главой российского государства. Габриэль должен рассказать, какие темы обсуждал на этой встрече", - подчеркнула Геринг-Еккардт.

"Зеленые" хотят в первую очередь выяснить, не обсуждались ли в ходе ужина интересы "Роснефти", газопровод "Северный поток - 2" и ослабление санкций ЕС против России.

Депутат от партии "Союз-90" / "Зеленые" Марилуиза Бек уже направила соответствующий письменный запрос правительству ФРГ.

Европейская правда

Темы: Германия Путин
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