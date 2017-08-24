Порошенко наградил орденами Чийгоза и Умерова

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденами крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства от 24 августа.

В частности, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров награжден орденом "За заслуги" II степени, а политзаключенный Ахтем Чийгоз - орденом "За заслуги" III степени.

Также указом президента орденом Свободы награжден Владимир Кличко.

Награды присвоены "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм", говорится в указе.

Украинская правда