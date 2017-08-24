Взрыв на Грушевского: Количество пострадавших возросло
Количество пострадавших от взрыва на улице Грушевского в центре Киева увеличилось до трех человек.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киеве.
"Получена информация из больницы о трех пострадавших: двух женщинах и одном мужчине", - отметили в полиции.
Как известно, ранее в результате взрыва на ул.Грушевского в Киеве в полиции сообщили о двух пострадавших. Основная версия, которая рассматривается правоохранителями - хулиганство.
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