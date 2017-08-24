На Грушевського стався вибух, є постраждалі

Внаслідок вибуху на вулиці Грушевського в Києві постраждали двоє осіб.

Про це повідомляє в четвер прес-служба столичної поліції.

"О 14:06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляють у соцмережах очевидці, в результаті вибуху жінка отримала важкі поранення, вона лежала на асфальті, чоловік отримав поранення в голову.

За деякими даними, вибух стався через те, що по машині посольства Азербайджану кинули вибуховий пакет.

Пізніше речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила "Українській правді", що оперативна група спецслужби спільно з поліцією працює на місці вибуху на Грушевського.

За її словами, основною версією вибуху є хуліганство.

Як повідомляє кореспондент УП, на місці інциденту були присутні керівник Нацполіції Сергій Князєв та секретар РНБО Олександр Турчинов.

За даними оцевидця, вибух стався між будівлею художнього музею на вул.Грушевського 6 та наступним будинком.

За його словами, також на місці інциденту була присутня дитина, але ушкоджень вона не зазнала.

ФОТО - МАР'ЯНА П'ЄЦУХ

Українська правда