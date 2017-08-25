68% американцев боятся, что Трамп втянет страну в международный конфликт

505 просмотров
Пятница, 25 августа 2017, 18:32

Почти 70% американцев опасаются, что президент США Дональд Трамп может случайно втянуть страну в международный конфликт.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного 13-17 августа социологами при Университете Джорджа Вашингтона.

Согласно результатам исследования, 68% американцев согласны с тем, что Трамп своими словами и поступками может случайно втянуть страну в международный конфликт.

29 процентов опрошенных не согласились с таким предположением.

Кроме того, подавляющее большинство избирателей - 71% - согласились с тем, что поведение Трампа является не таким, которое ожидают от президента (27 процентов не согласились).

Ранее сообщалось, что по состоянию на август этого года поддержка Дональда Трампа среди американцев упала до рекордного минимума.

Европейская правда

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Волкер: нужно вывести с Донбасса российские войска 24 августа 2017, 23:44
В США сотрудник ресторана взял посетителей в заложники 24 августа 2017, 22:49
Мэттис: Реформа оборонного сектора может стать самой эффективной 24 августа 2017, 21:06
powered by lun.ua
Главные новости
Под Бахмутом разбили памятник бойцам батальона Кульчицкого
"Школьное перемирие": пока 5 провокационных обстрелов
Кобзон говорит, что Янукович живет по соседству с ним
Рынок может обойтись без облгазов Фирташа - Нафтогаз
Все новости
Афиша

Джаз на крыше, ярмарка "Всі. Свої. Знову ця школа" и другое

Unit Factory

Как может выглядеть труба: 10 финалистов конкурса арт-объектов