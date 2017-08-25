68% американців бояться, що Трамп втягне країну в міжнародний конфлікт
Майже 70% американців побоюються, що президент США Дональд Трамп може випадково втягнути країну у міжнародний конфлікт.
Про це йдеться у результатах опитування, проведеного 13-17 серпня соціологами при Університеті Джорджа Вашингтона.
Згідно із результатами дослідження, 68% американців погоджуються з тим, що Трамп своїми словами та вчинками може випадково втягнути країну у міжнародний конфлікт.
29 відсотків опитаних не погодились з таким припущенням.
Окрім того, значна більшість виборців - 71% - погодились з тим, що поведінка Трампа є не такою, яку очікують від президента (27 відсотків не погодились).
Раніше повідомлялося, що станом на серпень цього року підтримка Дональда Трампа серед американців упала до рекордного мінімуму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.