68% американців бояться, що Трамп втягне країну в міжнародний конфлікт

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 18:32

Майже 70% американців побоюються, що президент США Дональд Трамп може випадково втягнути країну у міжнародний конфлікт.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного 13-17 серпня соціологами при Університеті Джорджа Вашингтона.

Згідно із результатами дослідження, 68% американців погоджуються з тим, що Трамп своїми словами та вчинками може випадково втягнути країну у міжнародний конфлікт.

29 відсотків опитаних не погодились з таким припущенням.

Окрім того, значна більшість виборців - 71% - погодились з тим, що поведінка Трампа є не такою, яку очікують від президента (27 відсотків не погодились).

Раніше повідомлялося, що станом на серпень цього року підтримка Дональда Трампа серед американців упала до рекордного мінімуму.

Європейська правда

Теми: США
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