Еврокомиссия изучит "план Маршалла" для Украины

Украинско-литовский проект "плана Маршала" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией.

Об этом сообщил глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Была презентация этого плана в европейских институциях, и Европейская комиссия достаточно серьезно к этому отнеслась. Учитывая, что украинско-литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие", - сказал Точицкий.

По словам главы Представительства Украины при ЕС, проект документа предусматривает выделение ежегодно 5 млрд евро на поддержку реформ в Украине.

"На что мы выйдем в конце концов, имею в виду ЕС, поскольку я тут могу говорить только за ЕС, каким образом Евросоюз примет участие - это подлежит еще изучению, но думаю за 1-1,5 месяца мы будем иметь видение", - добавил Точицкий.