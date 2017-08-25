Саміт "Східного партнерства" відбудеться 24 листопада

Саміт політики Європейського союзу "Східне партнерство" пройде 24 листопада в Брюсселі (Бельгія).

Про це повідомив глава Представництва України при ЄС Микола Точицький агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Саміт пройде 24 листопада в Брюсселі", - сказав він.

Точицький також розповів, що українсько-литовський проект "плану Маршала" для України був представлений в європейських інститутах і буде вивчений Європейською комісією.

"Була презентація цього плану в європейських інституціях, і Європейська комісія досить серйозно до цього поставилася. З огляду на те, що українсько-литовський план переданий недавно, то Єврокомісія вивчить цю пропозицію і подивиться, яким чином вони зможуть в цьому взяти участь", - сказав він.

За словами голови Представництва України при ЄС, проект документу передбачає виділення щороку 5 млрд євро на підтримку реформ в Україні.

"На що ми вийдемо врешті-решт, маю на увазі ЄС, оскільки я тут можу говорити тільки за ЄС, яким чином Євросоюз візьме участь - це підлягає ще вивченню, але думаю, за 1-1,5 місяці ми будемо мати бачення", - додав Точицький.