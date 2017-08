В центре Брюсселя мужчина напал на солдат, его застрелили

В центре Брюсселя в пятницу вечером был застрелен человек, который напал на двух солдат с ножом.

Об этом сообщает Reuters.

По словам прокуроров, нападающий был критически ранен, но жив, его доставили в больницу.

Позже стало известно, что он умер.

