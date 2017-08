У центрі Брюсселя чоловік напав на солдатів, його застрелили

У центрі Брюсселя в п'ятницю ввечері був застрелений чоловік, який напав на двох солдатів з ножем.

Про це повідомляє Reuters.

За словами прокурорів, нападник був критично поранений, але ще живий, його доставили до лікарні.

Пізніше стало відомо, що він помер.

