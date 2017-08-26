В центре Ивано-Франковске устроили стрельбу: один человек ранен

В Ивано-Франковске между компаниями молодых людей в одном из заведений произошла стрельба, в результате которой один из них получил ранения.

Об этом 26 августа сообщили в управлении полиции Ивано-Франковской области.

"Между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия, в результате чего был травмирован местный житель. Раненый с "огнестрелом" доставлен в больницу", - сообщили в полиции.

Правоохранители установили транспортные средства и лиц, которые предположительно причастны к инциденту.

Действия злоумышленников предварительно квалифицируются как хулиганство, начато уголовное производство.

Как сообщает местное издание "Firtka", стрельба произошла в центре Ивано-Франковска рядом с Пассажем Гартенбергов после конфликта и драки между двумя компаниями, которые отдыхали на летней площадке заведения.

По данным правоохранителей, участие в инциденте принимали около 8 человек.

"По словам свидетелей, было автомобилей 6-7... Одну из машин патрульные остановили на улице Галицкой, в ней находился раненый мужчина, которого отвезли в медучреждение. Позже на улице Сечевых Стрельцов полицейские остановили автомобиль "Ниссан", в котором обнаружили оружие", - пишет издание.

Украинская правда