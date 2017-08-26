В центре Ивано-Франковске устроили стрельбу: один человек ранен

2418 просмотров
Суббота, 26 августа 2017, 17:45

В Ивано-Франковске между компаниями молодых людей в одном из заведений произошла стрельба, в результате которой один из них получил ранения. 

Об этом 26 августа сообщили в управлении полиции Ивано-Франковской области.

"Между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия, в результате чего был травмирован местный житель. Раненый с "огнестрелом" доставлен в больницу", - сообщили в полиции.

Правоохранители установили транспортные средства и лиц, которые предположительно причастны к инциденту.

Действия злоумышленников предварительно квалифицируются как хулиганство, начато уголовное производство.

Как сообщает местное издание "Firtka", стрельба произошла в центре Ивано-Франковска рядом с Пассажем Гартенбергов после конфликта и драки между двумя компаниями, которые отдыхали на летней площадке заведения.

По данным правоохранителей, участие в инциденте принимали около 8 человек.

"По словам свидетелей, было автомобилей 6-7... Одну из машин патрульные остановили на улице Галицкой, в ней находился раненый мужчина, которого отвезли в медучреждение. Позже на улице Сечевых Стрельцов полицейские остановили автомобиль "Ниссан", в котором обнаружили оружие", - пишет издание.

 
 

Украинская правда 

Темы: Ивано-Франковск полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Ивано-Франковской области поезд врезался в автомобиль, 4 погибли 9 августа 2017, 12:14
Полиция поймала налетчика, расстрелявшего бизнесмена в Ивано-Франковске 1 августа 2017, 11:22
Расстрел авто в Ивано-Франковске: появились подробности нападения 31 июля 2017, 16:37
powered by lun.ua
Главные новости
ОБСЕ: У боевиков из мест хранения оружия "исчезли" РСЗО и гаубицы
Политзаключенного Клыха перевели в какую-то больницу
Спецпрокурор США хочет допросить руководителей фирм, работавших на Манафорта
Марчук: Россия будет блокировать решение о миссии ООН на Донбассе
Все новости
психология

14 признаков эмоционального насилия в отношениях

образование

Почему хоумскулинг в Украине законен, а анскулинг – не совсем