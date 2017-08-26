АТО: за день 8 обстрелов, без тяжелого вооружения

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Суббота, 26 августа 2017, 18:53

Начиная с полуночи субботы незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь по силам АТО.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Отмечается также, что с начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.

Непродолжительные и единичные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки, что на Приморском направлении.

Кроме того, противник дважды применял оружие в районе Авдеевской промзоны.

"Четко соблюдая мирные договоренности и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были не прицельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные Силы Украины огонь в ответ не открывали", - добавили в штабе.

Темы: АТО
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