Порошенко: украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке

Президент Петр Порошенко заверил, что Украина настойчиво борется за возвращение Донецка.

Об этом говорится в его поздравлении ко Дню города.

"Мы о вас помним и настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - отметил Порошенко.

Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! pic.twitter.com/GDWXxYAh95 — Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017

Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.

Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку! — Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017

Как сообщалось, 24 августа в центре Донецка в автомобиле "Жигули" громко включили гимн Украины.

Украинская правда