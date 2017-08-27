Порошенко: украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке

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Воскресенье, 27 августа 2017, 10:05

Президент Петр Порошенко заверил, что Украина настойчиво борется за возвращение Донецка.

Об этом говорится в его поздравлении ко Дню города.

"Мы о вас помним и настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, 24 августа в центре Донецка в автомобиле "Жигули" громко включили гимн Украины.

Украинская правда

Темы: Порошенко Донецк
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