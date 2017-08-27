Украинцы завоевали "бронзу" ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

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Воскресенье, 27 августа 2017, 16:54

Украинец Олег Кухарик стал бронзовым призером Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 м.

Об этом 27 августа сообщили в Национальном Олимпийском комитете.

Также на мировом первенстве украинская каноэ-четверка в составе Дениса Коваленко, Виталия Вергелеса, Дениса Камерилова и Эдуарда Шеметило со временем 3.17,198 получила бронзовую медаль в гонке на 1000 м.

Первое место в этой гонке заняла команда из Германии (3.14,893), "серебро" взяла Польша (3.16,798).

"Каноисты второй раз подряд поднялись на пьедестал, в 2015 году у них было "серебро", для Кухарика это первая медаль мирового уровня в соревнованиях среди взрослых", - отметили в НОК.

Олег Кухарик став бронзовим призером на ЧС-2017
Олег Кухарик стал бронзовым призером на ЧМ-2017
Каное-четвірка полтавчан здобула
Каноэ-четверка завоевала "бронзу" на дистанции 1000 м на ЧМ-2017.

Украинская правда 

Темы: спорт
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