Германия проверит действия береговой охраны Ливии в отношении мигрантов

62 просмотра
Воскресенье, 27 августа 2017, 17:10

Канцлер Германии Ангела Меркель обещает проверить обвинения в сторону береговой охраны Ливии относительно препятствования спасению беженцев и мигрантов в Средиземном море.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Меркель, Берлин заинтересован в полном расследовании недавних обвинений относительно ненадлежащего обращения представителей ливийской береговой охраны с соискателями убежища.

Особенно это актуально ввиду того, что ЕС финансирует и тренирует, а также обеспечивает всем необходимым в техническом плане ливийскую береговую охрану, отметила Меркель.

Ранее неправительственные организации обвиняли ливийскую береговую охрану в том, что она мешает проводить операции по спасению беженцев и мигрантов в акватории Средиземного моря.

В то же время в ЕС надеются на то, что представители береговой охраны Ливии будут вести себя согласно нормам международного права как с самими "беженцами и мигрантами", так и с "неправительственными организациями", подчеркнула Меркель.

В случае возникновения сомнений в действиях ливийских властей, эти случаи будут проверяться Германией, заверила Меркель.

Напомним, две гуманитарные группы - Sea-Eye и "Врачи без границ" -Германия проверит действия береговой охраны Ливии в отношении мигрантов приостановили операции по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угроз ливийских властей.

Европейская правда

Темы: Германия миграция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава МИД Германии вступился за Шредера, которого критикуют из-за "Роснефти" 26 августа 2017, 20:36
Глава МИД Германии: Мы находимся в состоянии "холодной войны 2.0" 26 августа 2017, 15:58
МИД Германии: Турция во главе с Эрдоганом не станет членом ЕС 25 августа 2017, 04:36
powered by lun.ua
Главные новости
ФК "Мариуполь" обвинил "Динамо" в попытке дискредитировать клуб
"Динамо" сказало, когда сыграет в Мариуполе
Сына Шуфрича могут наказать условно – Геращенко
В центре Киева сын Шуфрича на Bentley сбил мужчину
Все новости
Образование

Родители и школа. Как это работает в Германии

образование

Почему хоумскулинг в Украине законен, а анскулинг – не совсем