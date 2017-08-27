Тиллерсон: США продолжат "мирно давить" на КНДР

Соединенные Штаты будут продолжать "мирно давить" на КНДР для урегулирования нарастающего конфликта.

Об этом в интервью "Fox News" в воскресенье заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет Reuters.

Он заявил при этом, что запуск Северной Кореей трех баллистических ракет на этой неделе было "провокационным актом".

"Мы рассматриваем это как провокационные действия против Соединенных Штатов и наших союзников. Мы будем продолжать кампанию мирного давления, сотрудничая с союзниками и Китаем, чтобы увидеть, сможем ли мы перевести Пхеньян за стол переговоров", - отметил Тиллерсон.

Он добавил, что запуск любой баллистической ракеты является нарушением резолюций СБ ООН, и "международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы у Пхеньяна было ядерное оружие", пишет Интерфакс-Украна.

Как известно, в ночь на 26 августа Северная Корея осуществила запуск ракеты. Южнокорейские военные заявили, что она пролетела около 250 км.

Военные США заявили, что Северная Корея запустила три баллистических ракеты малой дальности.

Украинская правда