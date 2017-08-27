Тіллерсон: США продовжать "мирно тиснути" на КНДР

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Неділя, 27 серпня 2017, 19:30

Сполучені Штати продовжуватимуть "мирно тиснути" на КНДР для врегулювання наростаючого конфлікту. 

Про це в інтерв'ю "Fox News" у неділю заявив Держсекретар США Рекс Тіллерсон, пише Reuters.

Він заявив при цьому, що запуск Північною Кореєю трьох балістичних ракет цього тижня було "провокаційним актом". 

"Ми розглядаємо це як провокаційні дії проти Сполучених Штатів та наших союзників. Ми будемо продовжувати кампанію мирного тиску, співпрацюючи із союзниками та Китаєм, щоб побачити, чи зможемо ми перевести Пхеньян за стіл переговорів", - зазначив Тіллерсон.

Він додав, що запуск будь-балістичної ракети  є порушенняя резолюцій РБ ООН, і "міжнародне співтовариство не зацікавлене в тому, щоб у Пхеньяна була ядерна зброя", пише Інтерфакс-Україна.

Як відомо, Північна Корея здійснила запуск ракети в ніч на 26 серпня, південнокорейські військові заявили, що вона пролетіла близько 250 км.

Військові США заявили, що Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності.

Українська правда 

Теми: США КНДР
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