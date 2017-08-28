В Афганистане при взрыве автомобиля погибли более 10 человек

26 просмотров
Понедельник, 28 августа 2017, 00:36

В южной провинции Афганистана Гильменд взорвался заминированный автомобиль.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Взрыв произошел на рынке в районе Нава в центре провинции. Афганские войска в июле заявили, что вернули контроль над этим районом, однако последние недели там ведутся ожесточенные бои между правительственными войсками и талибами.

В результате взрыва погибли 13 человек, включая афганских военнослужащих и мирных жителей. Еще 18 человек получили ранения.

Темы: Афганистан взрыв
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тиллерсон: Россия поставляет оружие талибам 23 августа 2017, 02:40
Трамп одобрил отправку еще 4 тысяч военных в Афганистан – СМИ 22 августа 2017, 09:57
Трамп рассказал подробности новой стратегии по Афганистану 22 августа 2017, 06:54
powered by lun.ua
Главные новости
Главное за выходные
OVERTIME: Главное в экономике за выходные
ОБСЕ: На Донбассе меньше обстрелов и запрещенное оружие
Штаб: Боевики сократили обстрелы, бьют неприцельно
Все новости
История

Уважаемый товарищ Олег! Переписка Ольжича и Коновальца

От создателей

Где купить стильную вышиванку