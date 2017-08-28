США могут ограничить выдачу виз культурного обмена, включая Work&Travel

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Понедельник, 28 августа 2017, 10:01

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения выдачи виз по программам культурного и трудового обмена, в том числе au pair и работы на лето.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Изданное в апреле распоряжение Трампа "Покупай американское и нанимай американцев" содержит призыв к пересмотру миграционных правил США для защиты прав и интересов американских работников.

Никаких решений по сокращению виз для культурного обмена еще не принято, вопрос находится на стадии рассмотрения.

Так, администрация президента США рассматривает "значительное сокращение" выдачи пяти категорий виз для культурного обмена на основе занятости в рамках визовой программе J-1. В частности, под угрозой оказались визы для участия в программах Work&Travel или au pair.

Программа J-1 также включает в себя визы для студентов университетов, но WSJ отмечает, что они не подпадают под сокращение.

Информационное письмо Государственного департамента США свидетельствует, что визовая программа J-1 имеет 15 категорий, которые предоставляют "возможности для 300 тысяч иностранных посетителей в год больше узнать об обществе и культуре США".

Госдеп в воскресенье вечером не комментировал информацию о сокращении виз для культурного обмена.

"Европейская правда"

Темы: США визы
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